Парламент Британії обговорить відмивання російських грошей через ринок лондонської нерухомості

У парламенті Великобританії, висловили стурбованість тим, що велика кількість російських грошей відмивається через ринок лондонської нерухомості з допомогою анонімних офшорних компаній.

Про це повідомляється на сайті британського парламенту, повідомляє «Дощ».

Парламент обговорить це питання в зв'язку з розслідуванням британського телеканалу Channel 4 з участю підставних російських «корумпованих чиновників», які пропонували лондонським агентам з нерухомості здійснити таємний продаж будинків в елітних районах столиці.

За словами одного з ріелторів, на придбання елітних будинків іноземцями припадає до 80% його операцій з лондонською нерухомістю, причому 50-60% таких угод здійснюються «з тим чи іншим ступенем анонімності».

Читайте такожСША підключилися до розслідування відмивання російських грошей у Deutsche Bank

За даними фінансового видання BNE, незареєстрований приплив капіталу в Лондон досягає 1 млрд фунтів стерлінгів щомісяця, переважно кошти приходять із Росії і використовуються для придбання нерухомості.