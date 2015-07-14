Депутати передадуть на місця реєстрацію бізнесу та нерухомості

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 303 народні депутати із 343 зареєстрованих у сесійній залі.

Як зазначається в пояснювальній записці, проектом пропонується здійснити перерозподіл надходжень державного та місцевих бюджетів у зв’язку з передачею органам місцевого самоврядування та місцевим держадміністраціям повноваження з надання адміністративних послуг у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та системи надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

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Законопроектом, зокрема, встановлюється, що до доходів загального фонду Державного бюджету України (з урахуванням особливостей, визначених пунктом 1 частини другої статті 67-1 цього Кодексу) належить, серед іншого, адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень(крім адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, що здійснюється виконавчими комітетами міських рад міст обласного значення, районними, районними у містах, містах Києві та Севастополі державними адміністраціями, який зараховується в повному обсязі до місцевих бюджетів за місцем надання послуг).

Також до цього переліку відноситься адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (крім адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, організацій та фізичних осіб-підприємців, що здійснюється виконавчими комітетами міських рад міст обласного значення, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями, який зараховується в повному обсязі до місцевих бюджетів за місцем надання послуг.).

В той же час, виключається з цього переліку 50% плати за оприлюднення повідомлення на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

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З переліку джерел формування спеціального фонду Державного бюджету України в частині доходів (з урахуванням особливостей, визначених пунктом 1 частини другої статті 67-1 цього Кодексу) виключається, зокрема, 50% плати за оприлюднення повідомлення на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.