Парламент надав учасникам АТО субсидії на оплату компослуг

Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до Закону України "Про житлово-комунальні послуги" щодо належного соціально-економічного захисту учасників антитерористичної операції та членів їх сімей (про справедливе призначення та надання субсидій) (№2074а).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 242 народних депутатів із 322, зареєстрованих у сесійній залі.

Згідно зі змінами, стаття 32 Закону "Про житлово-комунальні послуги" доповнюється положенням про те, що при нарахуванні субсидії споживачам, які беруть (брали) безпосередню участь у проведенні антитерористичної операції, та/або членам сімей, які звертаються за призначенням житлової субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, до сукупного доходу не враховуються:

1) отримані ними у період безпосередньої участі у проведенні антитерористичної операції грошове забезпечення та інші виплати і види соціальної допомоги, що здійснюються працівникам правоохоронних органів, військовослужбовцям та працівникам Збройних сил, Національної гвардії, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту, особам рядового, начальницького складу, військовослужбовцям, працівникам Міністерства внутрішніх справ, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, іншим працівникам утворених відповідно до закону військових формувань;

2) отримана ними у період та/або після безпосередньої участі у проведенні антитерористичної операції благодійна допомога незалежно від розміру та джерела походження.

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Порядок призначення та надання житлових субсидій встановлюється Кабінетом міністрів України.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через два місяця з дня набрання ним чинності.