В Україні запрацювала електронна система надання послуг у сфері будівництва

Державна архітектурно-будівельна інспекція (Держархбудінспекція) спільно з Державним агентством з питань електронного урядування запустила електронну систему надання адміністративних послуг у сфері будівництва.

Про це в ході круглого столу в четвер, 16 липня, повідомив глава архітектурно-будівельної інспекції України Олексій Кудрявцев.

Читайте такожГлава Госгеокадастра: В Україні величезні масиви землі ніяк не оформлені «На сьогоднішній день в електронному режимі працюють чотири види адміністративних послуг у сфері будівництва - це реєстрація повідомлень та декларацій про початок будівельних робіт, а також реєстрація повідомлень та декларацій про початок виконання підготовчих робіт», - заявив він.

При цьому глава відомства додав, що щорічно органи Держархбудінспекції реєструють близько 100 тис. таких документів. А скористатися даною послугою можуть як фізичні, так і юридичні особи за допомогою офіційного порталу відомства.

Він також повідомив, що найближчим часом в електронному режимі стануть доступні ще два види популярних адміністративних послуг: реєстрація декларації на готовність об'єкта до експлуатації та отримання відомостей про ліцензування господарської діяльності щодо створення об'єктів архітектури.

Як зазначив присутній на круглому столі національний менеджер проектів Координатора проектів ОБСЄ Ярослав Юрцаба, основною перевагою впровадження системи електронного управління є мінімізація корупційних явищ та корупційних діянь в будівельній галузі.

Довідка УНІАН. В рамках реалізації Угоди про асоціацію з Європейським Союзом Державне агентство з питань електронного управління має забезпечити системний розвиток електронного урядування в Україні відповідно до європейських вимог.

Державна архітектурно-будівельна інспекція створена за указом президента України в 2011 році. Здійснює державний контроль дотримання будівельних норм і стандартів будівництва та експлуатації житлових будинків, виконання ліцензійних умов суб'єктами господарювання, що здійснюють роботи щодо створення об'єктів архітектури, контролює виконання розпоряджень про усунення порушень законодавства у сферах містобудівної документації та будівельних норм, а також стандартів і правил у сфері житлово-комунального господарства.