Депутати прийняли один із законів, необхідних для отримання $3 мільярдів

Верховна Рада України прийняла у другому читанні і в цілому урядовий проект закону про внесення змін до деяких законів України у сфері комунальних послуг, необхідний для отримання другого траншу Міжнародного валютного фонду.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний проект (№2029а) проголосував 261 народний депутат при необхідному конституційному мінімумі в 226 голосів.