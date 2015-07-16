Депутати прийняли один із законів, необхідних для отримання $3 мільярдів
16:54, 16 липня 2015Нерухомість
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Рада заборонила встановлювати тарифи на комунальні послуги нижчими від економічно обґрунтованого рівня
REUTERS
Верховна Рада України прийняла у другому читанні і в цілому урядовий проект закону про внесення змін до деяких законів України у сфері комунальних послуг, необхідний для отримання другого траншу Міжнародного валютного фонду.
Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний проект (№2029а) проголосував 261 народний депутат при необхідному конституційному мінімумі в 226 голосів.
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