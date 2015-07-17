Джонні Депп купив острів у Греції за €4,2 мільйона - ЗМІ

Безлюдний острів площею 0,2 кв. км обійшовся артисту в чималу суму - 4,2 млн євро, повідомила в четвер газета The Pappast Post, передає ТАСС.

Вона посилається на агентство нерухомості Proto Organization Ltd., яке базується у Великобританії. Воно виступало також посередником в покупці іншого острова в Іонічному морі для зіркової пари - Бреда Пітта і Анджеліни Джолі.

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Деппу 52 роки. Він - актор, режисер, музикант, сценарист і продюсер, триразовий номінант на кінопремію "Оскар", лауреат премії "Золотий глобус".

Всесвітню популярність Деппу принесли ролі у фільмах Тіма Бертона, а також роль капітана Джека Горобця в серії фільмів "Пірати Карибського моря".

У 2012 році внесений в Книгу рекордів Гіннеса як найбільш високооплачуваний актор.