Рада звільнила дитсадки і школи від сплати податку на нерухомість

Закон звільняє дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади від сплати податку на нерухоме майно, яке використовується для надання освітніх послуг.

Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення сприятливих умов для надання освітніх послуг дошкільними та загальноосвітніми навчальними закладами недержавної форми власності» (реєстраційний номер 2276 ). Читайте такожПорошенко звільнив релігійні організації від податку на нерухомість Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 236 народних депутатів. Даним законом звільнено дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади від сплати податку на нерухоме майно, яке використовуються для надання освітніх послуг.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter