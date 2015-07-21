У Росії готують відповідь на арешти свого майна за кордоном

Комісія уряду РФ із законопроектної діяльності схвалила законопроект, який дозволяє Росії накладати арешт на майно іноземних держав без узгодження з ними.

Зробити це можна буде на взаємній основі — якщо російський суд визнає, що юрисдикційний імунітет Росії в цій країні ущемляється, пише "КоммерсантЪ".

У Мін'юсті, який розробив законопроект, пояснили, що ця поправка дозволить забезпечити «юрисдикційний баланс» у відносинах між Росією та іншими державами.

Уряд найближчим часом розгляне законопроект, який дозволить Росії обмежувати юрисдикційний імунітет іноземних держав та їх майна. Сьогодні таку ініціативу схвалила профільна комісія кабміну. Після цього законопроект може потрапити в Держдуму.

Проект передбачає, що російські суди зможуть накладати арешт на майно іноземних держав (зараз це можливо тільки за згодою відповідної держави). Однак це право можна буде використовувати тільки на взаємній основі, тобто якщо суд вирішить, що конкретна країна обмежує імунітет Росії.

Реалізація положень законопроекту потребуватиме внесення змін до Цивільного процесуального кодексу, Господарського процесуального кодексу і федерального закону «Про виконавче провадження».

У Мін'юсті, який розробив законопроект, пояснили, що ця поправка дозволить забезпечити «юрисдикційний баланс» у відносинах між Росією та іншими державами.

«Кількість позовів, що пред'являються до Російської Федерації і її органів в іноземних судах, неухильно збільшується, при цьому згоди Росії на її участь у справі не вимагається»,— кажуть у відомстві.

До того ж останнім часом Росія уклала кілька міжнародних договорів про взаємний захист інвестицій, які передбачають, що спори, пов'язані з інвестиціями, розглядаються в міжнародному комерційному арбітражі. Визнання Росією юрисдикції іноземних судів фактично означає відмову від суверенітету, стверджують автори законопроекту.

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Нагадаємо, в середині червня деякі країни Євросоюзу заарештували російські державні активи за позовом колишніх акціонерів ЮКОСа. Першою на цей крок пішла Бельгія, арбітражний суд якої задовольнив позов «Юкос Юніверсал Лімітед» на €1,65 млрд. Під арешт потрапили активи всіх російських установ, що знаходяться на території Бельгії, за винятком дипломатичних представництв. Слідом за Бельгією арешт на російські активи наклала Франція.

У Міністерстві закордонних справ Росії тоді заявили, що подібні дії французької та бельгійської влади Москва розглядає як грубе порушення норм міжнародного права, а помічник російського президента Андрій Белоусов пообіцяв, що ці рішення Росія буде оскаржувати.

Голова комітету Держдуми з питань власності Сергій Гаврилов (КПРФ) тоді заявив про намір розробити законопроект, що захистив би російське майно за кордоном.