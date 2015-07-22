Забудовників з початку року оштрафували на понад 30 мільйонів

Державна архітектурно-будівельна інспекція (Держархбудінспекція) України з початку року провела більше 10 тис. перевірок дотримання забудовниками містобудівного законодавства, за результатами яких стягнула штрафів на суму 31,3 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

У Держархбудінспекції також зазначили, що з початку року під час перевірок порушення виявили на 3 тис. об'єктах або на 30% перевірених. При цьому найбільше порушень було виявлено в Одеській, Київській, Рівненській, Вінницькій та Миколаївській областях.

При цьому, із загальної кількості перевірок 560 становили планові заходи контролю та 9,4 тис. – позапланові перевірки.

Як повідомляв УНІАН, у 2014 році Держархбудінспекція провела понад 31,3 тис. перевірок, за результатами яких стягнула штрафів на суму 137,1 млн грн.

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Довідка УНІАН. Державна архітектурно-будівельна інспекція була створена за указом президента України в 2011 році. Здійснює державний контроль за дотриманням будівельних норм і стандартів будівництва та експлуатації житлових будинків, виконанням ліцензійних умов суб'єктами господарювання, що здійснюють роботи зі створення об'єктів архітектури, контролює виконання розпоряджень про усунення порушень законодавства у сферах містобудівної документації та будівельних норм, а також стандартів і правил у сфері житлово-комунального господарства.