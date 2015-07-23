Україна та ЄІБ підписали кредитну угоду на 400 мільйонів євро

Як передає кореспондент УНІАН, угоду підписали міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко і віце-президент ЄІБ Ласло Баранай під час колегії Мінрегіону.

«Ця угода є безпрецедентною у зв'язку з тим, що це гроші, які надходять на комунальні підприємства, і це найдешевші гроші. 30 років у валюті (термін кредитної угоди - УНІАН) на відновлення водопостачання, 22 роки - на теплопостачання, пільговий термін, а це 5 і 8 років (для тепло- і водопостачання - УНІАН), протягом якого комунальні підприємства не платять за кредитом, дуже низький відсоток», - сказав Зубко.

За словами міністра, кредитні кошти дадуть можливість відновити і модернізувати муніципальні комунікації без необхідності підвищення тарифів для споживачів.

У свою чергу, Баранай наголосив, що основною метою кредиту є підвищення енергоефективності комунікацій в умовах перебоїв поставок енергоресурсів і фінансової кризи.

«Кошти будуть спрямовані на поліпшення якості застарілої радянської системи комунікацій, яка є вкрай неефективною», - сказав віце-президент ЄІБ.

Як повідомляв УНІАН, залучені кошти будуть інвестовані в централізоване теплопостачання та гаряче водопостачання, централізоване і нецентралізоване питне водопостачання, водовідведення, енергоефективність будівель, а також у зовнішнє освітлення населених пунктів та поводження з побутовими відходами.

Рада директорів Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) затвердила рішення про надання Україні кредитів на загальну суму 1 млрд євро як частини пакету у 3 млрд євро спеціальних заходів для країни на період 2014-2016 рр.

Довідка УНІАН. Європейський інвестиційний банк було створено у 1957 році, його акціонерами є 27 країн - членів ЄС. Головною метою банку є сприяння досягненню цілей Європейського Союзу шляхом довгострокового фінансування надійних інвестиційних проектів. Статутний капітал формується з внесків країн-учасниць.

ЄІБ фінансує проекти в Україні на підставі мандата Ради ЄС та Європарламенту для країн Східного партнерства. Мандат дає можливість банку кредитувати проекти, які становлять значний інтерес для ЄС і його східних сусідів у таких галузях, як розвиток приватного сектору, соціальної та економічної інфраструктури, зміна клімату.