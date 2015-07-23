У Києві силовиків зобов'яжуть передавати учасникам АТО не менше 10% квартир у новобудовах

У Києві землю під забудову силовим відомствам виділятимуть лише за умови передачі у споруджених будинках не менше 10% квартир киянам-учасникам антитерористичної операції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київради, сьогодні на пленарному засіданні Київської міської ради депутати підтримали рішення “Про додаткові заходи щодо покращення житлових умов киянам – учасників антитерористичної операції та сімей киян, які загинули під час проведення АТО”.

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«Мова йде про зобов'язання військових формувань, військових частин, правоохоронних та контролюючих органів, які подають клопатання/звернення тощо, щодо надання їм в користування ділянок для спорудження житлових будинків з метою поліпшення житлових умов співробітників вказаних органів, передавати не менш як 10% від загальної запроектованої площі для поліпшення житлових умов киян-учасників АТО та родин киян-учасників АТО, які загинули на війні», - сказано у повідомленні.