Держенергоефективності: українці можуть отримати кредити на енергозбереження на 1 млрд грн

Про це сьогодні під час прес-конференції повідомив голова Держенергоефективності Сергій Савчук, передає РБК-Україна.

"За позаминулий місяць було видано лише за місяць на 20 млн грн кредитів на утеплення, через місяць - на 60 млн грн кредитів на утеплення, і за ці два тижні цього місяця плюс 50 млн грн. Тому сьогодні ми прогнозуємо, що у нас до кінця року буде видано кредитів за нашою програмою не менше, ніж на 1 млрд грн", - повідомив Савчук.

Він також зазначив, що така програма буде продовжена і у 2016 році.

Крім того, Сергій Савчук повідомив, що українців будуть консультувати щодо енергозберігаючого обладнання і матеріалів у торгових мережах.

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"Ми провели наради з банками, ми провели наради з великими торговельними мережами, які продають більше 80% ринку матеріалів, і сьогодні у нас є спільне бачення, загальний план заходів з інформаційної політики. Сьогодні у торгових мережах є не тільки банери з інформаційною пропагандою нашої програми, але і працюють представники банків, навіть вже будуть виставлені мобільні вузли видачі кредитів в торгових мережах. Ми домовилися в мережах, що їх люди будуть повністю обізнані про нашу програму, щоб вони могли надати нормальну консультацію на місці будь-якій сім'ї, яка прийшла і вибирає той чи інший матеріал", - розповів Савчук.

Раніше УНІАН повідомляв, що дочірній фонд Європейського банку реконструкції та розвитку «Східноєвропейське партнерство з питань енергоефективності та екології Е5Р» готовий виділити до 100 млн євро на проекти енергоефективності в Україні.