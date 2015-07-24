Квартири економ-класу в новобудовах Києва подорожчали на третину

Відповідні дані містяться в квартальному звіті ринку житлової нерухомості консалтингової компанії City Development Solutions (CDS).

«Економ-клас, який показав у 2014 р. найменший приріст вартості, практично компенсував цей фактор зростанням середньої ціни в першому півріччі на 33% по відношенню до грудня 2014 року. Новобудови економ-класу були найбільш затребуваними в 2015 р., що дало змогу забудовникам підняти нижній поріг вартості квадратного метра до 13 000 грн і не сильно демпінгувати. Середня ціна в економ-сегменті за 6 місяців підвищилась з 14 093 грн/кв. м до 18 755 грн/кв. м», - йдеться у звіті.

За даними CDS, у першому півріччі 2015 року середня вартість 1 кв. м житла класу «комфорт» на первинному ринку нерухомості столиці зросла на 15,9%, до 22,239 тис. грн, «бізнес» – на 24,9%, до 32,599 тис. грн, і «преміум» – на 12,9%, до 51,131 тис. грн.

Разом з тим, у другому кварталі поточного року спостерігалося зниження середньої вартості 1 кв. м на «первинному ринку» в Києві у всіх сегментах ринку, зокрема падіння цін в класі «економ» становило 7,7%, «комфорт» - 8,7%, «бізнес-класі» - 10,6% і «преміум» - 15,1%, уточнюється в повідомленні.

При цьому, за словами директора CDS Ярослави Чапко, слабопрогнозований ринок і повна доларизація ринку первинного житла змушують девелоперів закладати в гривневу ціну високі курсові ризики. Через значне коливання курсу валют, що стався взимку-навесні цього року, основним коригувальним інструментом для ціни став дисконт, причому розмір дисконту досяг небувалих раніше для ринку 40%.

Що стосується структури ринку, то, згідно зі звітом, у першому півріччі вона не зазнала істотних змін. Найбільшу частку ринку охоплює сегмент бюджетного житла – 73% у загальному обсягу пропозиції. Незначно зросла питома вага первинного житла бізнес-класу – на 1,5%, досягнувши показника 21% у загальній структурі пропозиції.

За даними експертів CDS, загальна пропозиція ринку за підсумками перших 6 місяців становить 35,6 тис. квартир, або 2,35 млн кв. м у продажу.

При цьому, як зазначила старший консультант CDS Вікторія Погасій, незважаючи на доволі песимістичні очікування гравців ринку, перша половина 2015 року пройшла для первинної житлової нерухомості Києва досить спокійно. Ринок демонструє добру активність, чому сприяє стимулююча дисконтна політика забудовників і вихід нових цікавих об'єктів.

Як повідомляв УНІАН, вартість житла на первинному ринку нерухомості Києва в січні-березні 2015 року зросла на 26-45% через значну девальвацію національної валюти й подальше зростання вартості будівельних матеріалів. У першому кварталі 2015 року середні ціни в житлових комплексах економ-класу зросли на 45,6%, до 20,5 тис. грн/кв. м, комфорт-класу – на 33,7%, до 26,2 тис. грн/кв. м, бізнес-класу – на 35,3%, до 35,3 тис. грн/кв. м, преміум-класу – на 26,2%, до 57,2 тис. грн/кв. м.