Кабмін тимчасово звільнив військових від сплати відсотків за кредитами на будівництво житла в селі

Кабінет міністрів України звільнив військовослужбовців та військовозобов'язаних, які перебувають на військовій службі, від сплати відсотків за іпотечним кредитом на будівництво індивідуального житла на селі на час особливого періоду.

Відповідне рішення закріплено у постанові уряду від 17 липня № 516, опублікованій на веб-порталі Кабміну.

Згідно з документом, відсотки за кредитом у особливий період не нараховуються військовослужбовцям, резервістам і військовозобов'язаним, а також подружжю, в якому чоловік або дружина є військовослужбовцем, резервістом або військовозобов'язаним. Обов'язковою умовою отримання пільги є подання відповідної заяви, а також підтвердження статусу військовослужбовця військовим квитком, а для резервістів або військовозобов'язаних - довідкою про поточне перебування на військовій службі.

Крім того, зазначеним категоріям громадян не нараховується пеня за прострочені платежі. Така ж пільга поширюється й на вимушених переселенців, які проживають у зоні АТО або на тимчасово окупованій території України з 14 квітня 2014 року на час проведення антитерористичної операції.

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Як повідомляв УНІАН, 24 жовтня, уряд схвалив постанову № 565 «Про внесення зміни до Положення про порядок надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) й придбання житла». Згідно з постановою, держава погашає суму зобов'язань за кредитами, наданими у відповідності із зазначеним порядком сім'ям загиблих під час проведення антитерористичної операції військовослужбовців, на яких поширюється дія Закону України «Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей».

Довідка УНІАН. Правила надання довгострокових іпотечних кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі були затверджені постановою Кабінету міністрів від 5 жовтня 1998 року №1597. Кредитування здійснюється за бюджетні кошти в рамках програми «Державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників на будівництво (реконструкцію) та придбання житла».

Згідно з українським законодавством, після оголошення в березні 2014 року президентом України Петром Порошенком мобілізації в зв'язку з окупацією Криму Росією в Україні настав особливий період, під час якого військовозобов'язані призовного віку після отримання повістки повинні з'явитися до військкомату або за вказаними адресами військових пунктів.