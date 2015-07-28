В окупованому Росією Криму хочуть будувати за українськими нормами

Нелегітимний парламент окупованого Росією Криму запропонував на федеральному рівні продовжити дію будівельної документації українського зразка, передають "Новости Крыма".

"Держрада" анексованого Криму вийшла із законодавчою ініціативою про особливий режим технічного регулювання будівельної галузі до 2017 року.

Постанову прийнято 27 липня на позачерговій сесії.

Читайте також"Чорноморнафтогаз" не може підготуватися до опалювального сезону: немає грошейЯк пояснив "заступник голови комітету з питань законодавства, державного будівництва і місцевого самоврядування" Сергій Трофимов, зміни стосуються регулювання будівельної галузі.

«Внесення змін у зазначений федеральний закон пов'язано з відсутністю в будівельних правилах і нормах Російської Федерації вимог з підготовки проектної документації, що враховує особливості Республіки Крим», – зазначив він.

За словами Трофімова, досі на півострові не врегульовано питання застосування містобудівної документації, затвердженої до 21 березня 2014 року, оскільки немає повноважень з технічного регулювання. У той же час, на ряд об'єктів, включених у Федеральну цільову програму розвитку окупованих Криму і Севастополя до 2020 року, проектно-кошторисна документація розроблялася з урахуванням колишніх будівельних норм і правил.

«Це означає, що при наданні такої документації на державну експертизу в Головдержекспертизу РФ неможливо буде отримати позитивний висновок», – підкреслив він.