Кабмін обіцяє компенсувати переплату громадянам, які оформили субсидію після підвищення тарифів

Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на засіданні уряду в середу.

«Давайте внесемо зміну в постанову, й доручимо місцевим комісіям органів місцевого самоврядування приймати рішення про компенсацію найбільш малозабезпеченим громадянам сум коштів, які вони заплатили за житлово-комунальні послуги, навіть у тому випадку, якщо людина вчасно не пішла й оформила цю субсидію», - сказав він.

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За словами прем'єра, несвоєчасне оформлення субсидій населенням є відповідальністю уряду.

«Це в тому числі й наша вина, що люди на першому етапі не повірили. Але те, як зараз діє система оформлення субсидій, як почали працювати служби, вселяє в мене впевненість, що ми на дуже правильному шляху», - підкреслив Яценюк.

Крім того, прем'єр доручив Мінсоцполітики в серпні повторно надіслати заяви на оформлення субсидій.

Як повідомляв УНІАН, субсидії на оплату житлово-комунальних послуг вже отримують 1,9 млн сімей, а кількість звернень досягає 60 тис. на тиждень.

При цьому темпи призначення субсидій випереджають планові показники, оскільки раніше Мінсоцполітики розраховувало нарахувати їх 2 млн сімей до початку опалювального сезону.

Кабінет міністрів України постановою від 4 червня 2015 року встановив новий порядок надання пільг окремим категоріям громадян із урахуванням середньомісячного доходу сім'ї. Пільги поширюються на оплату за користування житлом, комунальні послуги, скраплений газ, паливо і телефон. Під дію нового механізму підпадають особи, які мають право на пільги згідно з законодавством України про охорону здоров'я, Кодексу цивільного захисту та законами «Про міліцію», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про освіту», «Про бібліотеки та бібліотечну справу», «Про захист рослин», «Про охорону дитинства», «Про жертв нацистських переслідувань», «Про соціальний захист дітей війни» та «Про культуру».

Раніше Кабмін також скасував норму про внесення розміру доходу в декларацію для отримання субсидії. Тепер розмір доходу визначатимуть органи соцзахисту самостійно шляхом отримання відповідної інформації з Державної фіскальної служби (ДФС) і Пенсійного фонду (ПФУ).