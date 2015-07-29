Субсидії на оплату комунальних послуг вже отримують понад 1,9 мільйона сімей

Субсидії на оплату житлово-комунальних послуг вже отримують 1,9 млн сімей, а кількість звернень досягає 60 тис. на тиждень, заявив міністр соціальної політики Павло Розенко на засіданні уряду в середу.

«На сьогодні вже отримали право на отримання субсидій понад 1,9 млн сімей. Ще додатково в управліннях місцевих органів влади знаходиться приблизно 550 тис. справ, які потребують швидкого розгляду», - сказав він.

За словами міністра, темпи призначення субсидій випереджають планові показники, оскільки раніше Мінсоцполітики розраховувало нарахувати субсидії 2 млн сімей до початку опалювального сезону.

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Також Розенко зазначив, що найкращий темпи призначення субсидій демонструють Полтавська область, місто Київ, Вінницька область, Дніпропетровська область.

При цьому найгірша ситуація з призначенням субсидій відзначається в Одеській, Харківській, Чернівецькій і Закарпатській областях.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 29 липня прийняв протокольне рішення про персональну відповідальність керівництва Одеської, Харківської, Чернівецької та Закарпатської областей за низькі показники призначення субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.