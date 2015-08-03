Печерський суд заарештував нерухомість Азарова-молодшого на Сардинії

Про це повідомляють «Наші гроші» з посиланням на ухвалу суду від 28 липня.

Проти сина колишнього прем’єра-втікача Миколи Азарова проводиться досудове розслідування за підозрою у незаконному збагаченні.

Встановлено, що у 2012-2014 рр. Олексій Азаров, будучи народним депутатом, отримав із невстановлених слідством джерел 7,70 млн євро, 600 тис. швейцарських франків і 0,50 млн доларів. Надалі ці кошти розміщено у банках Швейцарії, Італії та князівства Ліхтенштейн.

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При цьому Олексій Азаров з метою приховання свої дійсних доходів у 2012-2014 рр. задекларував значно менші доходи в сумі 19,65 млн грн.

Суд розпорядився заарештувати два будинки, розташовані на території Італійської Республіки у м. Ольбія (Сардинія), район затоки Марінелла. Цю нерухомість придбала компанія «Agosto 2012 s.r.l.», пов’язана з Азаровим. Один будинок куплений 17 грудня 2012 року, а інший – 7 вересня 2013 р.

Зазначається також, що італійська поліція ще восени минулого року арештувала ці активи Азарова.