МВФ прогнозує подвійне збільшення витрат на субсидії в Україні наступного року

Міжнародний валютний фонд прогнозує в 2016 році збільшення Україною видатків на субсидії для населення порівняно з 2015 роком удвічі через подальше зростання тарифів в енергетиці.

Про це йдеться в оновленій доповіді Фонду, опублікованій за підсумками засідання Ради директорів МВФ.

Згідно з документом, витрати України на покриття населенню різниці в тарифах на газ, тепло й електроенергію в 2016 році становитимуть 43 млрд грн (1,9% ВВП). У 2017 році витрати збільшаться до 61,3 млрд грн (2,4% ВВП).

Читайте такожСубсидії на оплату комунальних послуг вже отримують понад 1,9 мільйона сімей

Як раніше повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк під час засідання Антикризового енергетичного штабу 3 серпня заявив, що Кабінет міністрів України перейшов на щотижневий режим контролю надання субсидій, які повинні компенсувати громадянам України зростання комунальних тарифів.

Яценюк наголосив, що вже звернувся в правоохоронні органи з проханням розпочати кримінальні розслідування випадків зриву програми надання субсидій.