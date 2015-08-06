У Мінрегіоні оцінили готовність ЖКГ до зими майже у 65%

Планові показники стану підготовки сфери житлово-комунального господарства України до роботи в осінньо-зимовий період виконано на 60-65%. Про це під час засідання уряду повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Едуард Кругляк.

«Станом на 1 серпня готовність житлово-комунальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період оцінюється приблизно 60-65%», - сказав він.

За словами Кругляка, цей показник сформований за результатами аналізу діяльності підприємств теплоенергетичного комплексу, житлового фонду, суб'єктів водопровідного та каналізаційного господарства.

Крім того, заступник міністра відзначив, що на сьогоднішній день технічна підготовка комунальної інфраструктури до зими йде згідно з планом.

«У нас ще є час до 1 вересня. Йде заміна теплових трас, займаємося заміною котлів, займаємося роботою зі встановлення альтернативних котлів, і з технічної точки зору питання проходження опалювального сезону котельними та трасами поки що занепокоєння не викликають", - сказав Кругляк.

Читайте такожЯценюк заявив про кризовий стан в енергетичному секторі: 50% ЖКГ не готові до зимиЯк повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк дав розпорядження створити регіональні комісії з підготовки сектора житлово-комунального господарства України до опалювального сезону.

Крім того, в умовах припинення поставок російського газу в країну уряд України поставив завдання перед промисловими споживачами та підприємствами теплокомуненерго скоротити використання природного газу в опалювальний сезон 2015-2016 рр. на 30%, а для бюджетних установ – на 10%.

При цьому, за словами директора департаменту життєзабезпечення та житлової політики Сергія Кушніра, на сьогоднішній день в Україні близько 100 тис. км теплових мереж потребують заміни.

Довідка УНІАН. Едуард Кругляк розпорядженням Кабміну від 10 липня призначений четвертим заступником голови Мінрегіону.