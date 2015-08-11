Вартість офісів у лондонському Сіті зросла вдвічі за п'ять років

Вартість офісної нерухомості в лондонському Сіті демонструє помітний ріст і вже перевищує 700 фунтів стерлінгів за 1 кв. фут ($11 670 за 1 кв. м), йдеться в повідомленні компанії IntermarkSavills, пишуть «Ведомости».

За даними дослідження компанії Savills (партнер IntermarkSavills), середня вартість офісу в лондонському Сіті, на сьогоднішній день становить 766 фунтів стерлінгів за 1 кв. фут ($12 742 за 1 кв. м). Це на 46% вище, ніж за підсумками 2014 - 523 фунта за 1 кв. фут ($8699 за 1 кв. м). А в порівнянні з показниками 2010 р. (300 фунтів за 1 кв. фут, або $5000 за 1 кв. м) ціни на офіси в діловому центрі Лондона зросли більш ніж удвічі.

Підвищення цін фахівці Savills пояснюють поєднанням ряду факторів: падінням частки вільних приміщень на ринку офісної нерухомості в центрі Лондона, зростанням орендної плати та збільшенням доступності фінансування для здійснення модернізації будівель і приміщень з одночасним збільшенням прагнення інвесторів до ризику.

Крім того, експерти вказують на те, що придбання вільної офісної нерухомості дає інвесторам можливість проводити модернізацію і ремонт будівель з перспективою їх повторного виставлення на ринок в два рази швидше, ніж при будівництві з нуля.