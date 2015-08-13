Уряд підвищив компенсації за встановлення негазових котлів та утеплення будинків
Кабінет міністрів України збільшив максимальний розмір компенсації вартості тіла кредиту, взятого на придбання негазових котлів та утеплення житла для громадян, які отримують субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, до 70% з 20-40%.
Як повідомляє прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, відповідну постанову було прийнято урядом на засіданні 12 серпня.
«Збільшення розміру компенсації має на меті ще більше активізувати процес проведення термомодернізації в Україні, яка вимагає дієвіших заходів для забезпечення енергетичної безпеки держави», - йдеться в повідомленні
Згідно з інформацією Мінрегіону, даною постановою також передбачено збільшення максимальної суми компенсації тіла кредиту на термомодернізацію та заходи з утеплення до 12 тис. грн і 14 тис. грн до 5 тис. грн і 10 тис. грн відповідно.
Як повідомляє прес-служба Мінрегіону, за даними уповноважених банків, на сьогоднішній день середній розмір кредиту на придбання негазових котлів становить 17,1 тис. грн, а на придбання енергоефективного обладнання та матеріалів – 19,6 тис. грн.
Таким чином, при компенсації державою 70% від зазначених сум, розмір відшкодування становитиме близько 12 тис. грн і 14 тис. грн відповідно.
У повідомленні також уточнюється, що за прогнозами Міністерства соціальної політики, існуючого обсягу фінансування програми стимулювання енергоефективності цілком достатньо для покриття додаткового фінансового навантаження.
Як повідомляв УНІАН, на початку квітня віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко повідомив, що уряд прийняв програму компенсації 20-40% вартості кредитів на заходи з підвищення енергоефективності. Бюджет програми становив 1,57 млрд грн.
Кабінет міністрів виділив Мінрегіону 495,72 млн грн для фінансування заходів державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки».
За даними Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження, за станом на серпень фінансування програми здійснюють 3 державних банки: «Ощадбанк», «Укрексімбанк» і «Укргазбанк».