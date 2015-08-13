Уряд підвищив компенсації за встановлення негазових котлів та утеплення будинків

Як повідомляє прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, відповідну постанову було прийнято урядом на засіданні 12 серпня.

«Збільшення розміру компенсації має на меті ще більше активізувати процес проведення термомодернізації в Україні, яка вимагає дієвіших заходів для забезпечення енергетичної безпеки держави», - йдеться в повідомленні

Згідно з інформацією Мінрегіону, даною постановою також передбачено збільшення максимальної суми компенсації тіла кредиту на термомодернізацію та заходи з утеплення до 12 тис. грн і 14 тис. грн до 5 тис. грн і 10 тис. грн відповідно.

Як повідомляє прес-служба Мінрегіону, за даними уповноважених банків, на сьогоднішній день середній розмір кредиту на придбання негазових котлів становить 17,1 тис. грн, а на придбання енергоефективного обладнання та матеріалів – 19,6 тис. грн.

Таким чином, при компенсації державою 70% від зазначених сум, розмір відшкодування становитиме близько 12 тис. грн і 14 тис. грн відповідно.

У повідомленні також уточнюється, що за прогнозами Міністерства соціальної політики, існуючого обсягу фінансування програми стимулювання енергоефективності цілком достатньо для покриття додаткового фінансового навантаження.

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко повідомив, що уряд прийняв програму компенсації 20-40% вартості кредитів на заходи з підвищення енергоефективності. Бюджет програми становив 1,57 млрд грн.

Кабінет міністрів виділив Мінрегіону 495,72 млн грн для фінансування заходів державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки».

За даними Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження, за станом на серпень фінансування програми здійснюють 3 державних банки: «Ощадбанк», «Укрексімбанк» і «Укргазбанк».