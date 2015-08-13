Земельні ділянки отримали 13% учасників АТО

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру (Госгеокадастр).

"Станом на першу декаду серпня від учасників АТО і членів сімей загиблих воїнів надійшло 50 235 заяв на отримання земельних ділянок... Безпосередньо у власність учасникам АТО вже передано 6 865 земельних ділянок загальною площею 3 807,85 гектара", - йдеться в повідомленні.

При цьому уточнюється, що найбільша кількість земельних ділянок, які було передано у власність у Львівській області – 1 223, а також у Волинській – 1 099, Вінницькій – 750 і Чернігівській – 581 ділянку.

У відомстві також повідомили, що по більшій частині заяв на отримання земельних ділянок вже прийняті позитивні рішення та надано дозволи на розробку проектів землеустрою щодо відведення 31 тисячі земельних ділянок загальною площею 19,99 тисячі га.

За інформацією прес-служби відомства, на сьогоднішній день для учасників АТО територіальні органи Госгеокадастра вже зарезервували 44,8 тисячі га земель.

Зокрема, найбільші масиви зарезервовані в Полтавській області – 4,9 тис. га, Херсонській – 4,2 тисячі га, Сумській – 3,6 тисячі га, Кіровоградській – 3,2 тисячі га, Волинській – 3,1 тисячі га. Найменше зарезервовано у Хмельницькій (162 га), Чернівецькій (349,8 га) та Івано-Франківській (468,6 га) областях.

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Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив спростити процедуру надання земельних ділянок учасникам АТО.

За інформацією Міністерства оборони України, станом на 12 серпня статус учасника бойових дій отримали 67 779 учасників АТО.