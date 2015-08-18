В Україні можуть збільшити податок на дорогі авто та великі квартири

Міністерство фінансів України в рамках обговорення податкової реформи допускає збільшення ставок податку на автомобілі класу «преміум» і «люкс» вартістю понад 1 млн грн, а також ставок податку на нерухомість для квартир площею понад 350 кв. м і будинків площею понад 500 кв. м. Про це йдеться в презентаційних матеріалах Мінфіну, підготовлених до широкого громадського обговорення.

«Крім того, пропонується ліквідувати пільги з податку на нерухомість для окремих галузей і встановити оподаткування для нових автомобілів і мотоциклів – терміном використання до 5 років», - йдеться в документах Мінфіну. Пропозиції щодо податкових ставок у документах Мінфіну відсутні.

Як повідомляв УНІАН, із 1 січня 2015 року набув чинності закон про зміни до Податкового кодексу, згідно з яким запроваджується податок на нерухомість (у розмірі від 0% до 2%) із квартир площею понад 60 кв. м і будинків понад 120 кв. м. Але остаточні умови, за якими громадяни повинні сплачувати цей податок, визначає місцева влада.