Житлово-комунальне господарство готове до зими на 70% - Мінрегіон

Планові показники стану підготовки сфери житлово-комунального господарства України до роботи в осінньо-зимовий період виконані на 70%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у вівторок повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Мінрегіон) Едуард Кругляк.

"В цілому підготовка до зими йде за графіком... З технічної точки зору готовність підприємств до зими становить 70%", - сказав Кругляк.

При цьому він зазначив, що з огляду на те, що водопровідні мережі були прокладені у 60-х – 70-х роках минулого століття, існує серйозне питання старіння та зносу мереж. Тому аварій та відключень води в зимовий час уникнути не вдасться.

"На жаль, аварії на водопроводі та каналізації були, є і будуть. На даний момент основне завдання полягає в тому, щоб підприємства ЖКГ мали необхідний запас матеріалів для ліквідації та локалізації аварій", - підкреслив Кругляк.

У той же час, за словами заступника міністра, наразі немає серйозних підстав побоюватися аварійних ситуацій надзвичайного характеру в осінньо-зимовий період.

Він також повідомив, що станом на 18 серпня на підготовку до майбутнього опалювального сезону водоканалам з місцевих бюджетів було виділено близько 385 мільйонів гривень.

Читайте такожУкраїнців чекають проблеми з газом і світлом цієї зими - екс-міністр ЖКГ

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк дав розпорядження створити регіональні комісії з підготовки сектора житлово-комунального господарства України до опалювального сезону.

Крім того, в умовах припинення поставок російського газу до країни уряд України поставив завдання перед промисловими споживачами та підприємствами теплокомуненерго скоротити використання природного газу в опалювальний сезон 2015-2016 років на 30%, а для бюджетних установ – на 10%.

При цьому, за словами директора департаменту життєзабезпечення та житлової політики Сергія Кушніра, на сьогоднішній день в Україні близько 100 тисяч кілометрів теплових мереж потребують заміни.