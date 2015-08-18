Світовий банк може виділити Україні $772 мільйони на ремонт водопровідних мереж

Світовий банк може виділити 772 мільйона доларів кредитних коштів на заміну водопровідно-каналізаційних мереж у 26 містах України.

Про це в ході прес-конференції у вівторок повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Мінрегіон) Едуард Кругляк.

"Вчора була зустріч з представниками Світового банку, у нас є серйозні програми на 772 мільйона доларів. Наразі під цю програму потрапили 26 водоканалів України. Розмова йде про фінансування очисних споруд водопроводу, про реконструкцію та капітальні ремонти", - сказав Кругляк.

Разом з тим, за підрахунками Мінрегіонбуду, заміна всіх мереж водопровідно-каналізаційних господарств України коштуватиме 1 трильйон гривень.

"Мережі водопровідно-каналізаційних господарств країни прокладені в основному в 60-70-80-х роках, тому постає серйозне питання старіння водопровідних мереж і каналізації, та їх заміна - це мільярди гривень. Ми робили в цілому оцінку по житлово-комунальному господарству без житла. Що стосується водоканалів і тепловиків - це під трильйон гривень для того, щоб привести підприємства в європейське стан", - повідомив Кругляк.

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Як повідомляв УНІАН, на сьогоднішній день в рамках співпраці зі Світовим банком реалізується проект розвитку міської інфраструктури загальною вартістю 2,4 мільйона доларів, розрахований на 2014-2020 роки. Інвестиції по проекту спрямовані на модернізацію систем водопостачання та водовідведення, а також на реалізацію пілотного проекту щодо поводження з твердими відходами.

Довідка УНІАН. Станом на середину червня близько 100 тисяч кілометрів водопровідних та каналізаційних мереж в Україні потребують термінової заміни. Понад 260 населених пунктів отримують питну воду з відхиленням окремих фізико-хімічних показників. Каналізацією забезпечено 96,7% міст, 57,2% селищ міського типу і 2,4% сіл.

За даними Державної служби статистики, на кінець 2014 року в Україні в аварійному та зношеному стані перебували 49,1 тисячі кілометрів водопровідних мереж.