Кияни для купівлі житла дедалі частіше вибирають передмістя столиці

Відповідні дані містяться в звіті по ринку житлової нерухомості консалтингової компанії City Development Solutions (CDS).

"Столичне передмістя обігнало Київ, як за кількістю житлових комплексів, так і за обсягами попиту. У січні-липні 2015 року середньомісячна кількість угод у приміських житлових комплексах була вища на 15-20% порівняно зі столичними новобудови економ-класу", - говориться в повідомленні.

Як повідомили в CDS, така висока активність покупців на ринку приміських житлових комплексів багато в чому обумовлена більш привабливою ціноюта наявністю пропозиції, яка відповідає поточним параметрам попиту.

За словами старшого консультанта компанії CDS Вікторії Погасій, приблизно 80% покупців житла в передмісті купують нерухомість для власного проживання і не володіють достатньою сумою для покупки квартири в Києві.

При цьому, у звіті наголошується, що попит на приміські житлові комплекси має відчутну залежність від напрямку. Так, найбільшою популярністю серед покупців користується Житомирський та Варшавський напрямок, що обумовлено високою транспортною доступністю, рекреаційними зонами та сформованим іміджем комфортного для життя регіону.

Разом з тим, експерти відзначають, що вже на даному етапі з найбільш актуальних напрямів спостерігається дефіцит шкіл, дитячих садків, поліклінік та інших закладів, функціонально які забезпечують життєдіяльність населення. Тому вже зараз у передмісті значно більшим попитом у покупців користуються масштабні проекти з діючими об'єктами торговельної, сервісної та соціальної інфраструктури.

За інформацією CDS, за перші 6 місяців ринок приміських житлових комплексів поповнився 19 новими проектами з загальним обсягом пропозиції квартир близько 4,5 тисяч. Незважаючи на високу конкуренцію, 71% нової пропозиції 2015 року зосереджено вздовж Варшавського та Житомирського напрямків.

За прогнозами аналітиків компанії, якщо проблеми соціальної інфраструктури в найближчі 2-3 роки не будуть вирішені, конкурентоспроможність приміського житла буде поступово знижуватися, а попит покупців повертатися на користь київських новобудов на околицях.

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Як повідомляв УНІАН, в останні роки в передмісті Києва посилюється проблема відсутності соціальної інфраструктури, що зумовлено активною житловою забудовою столичних міст-супутників і практично повною відсутністю нових соціальних об'єктів.

Довідка УНІАН. За даними Державної служби статистики України, у першому півріччі 2015 року в Київській області було введено в експлуатацію понад 675 тисяч кв. м житла, що на 7% менше аналогічного показника минулого року. При цьому в Києві за цей же період обсяг введеного в експлуатацію житла зріс на 17% - до 450 тисяч кв. м.