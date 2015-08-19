Житло в передмісті Києва подорожчало на чверть

Середня вартість 1 кв. м житла в новобудовах передмістя Києва у національній валюті з початку року зросла на 26,3% і станом на початок серпня становила 12 тисяч гривень. Відповідні дані містяться в спільному звіті по ринку житлової нерухомості консалтингової компанії City Development Solutions (CDS) і порталу нерухомості "ЛУН.иа".

"З початку 2015 року середня ціна квадратного метра в приміських житлових комплексах зросла на 26,3% і станом на початок серпня 2015 року становить 11 999 гривень/кв. м", - йдеться в повідомленні компанії.

Згідно з повідомленням, в найпопулярніших напрямах передмістя столиці діапазон зростання цін на житло з початку року склав від 8% до 44%. При цьому, найбільше зростання було зафіксоване в Борисполі, Броварах, Вишневому та с. Гатне на рівні 30% - 44%, а найменше у смт Ворзель, смт Гостомель та Бучі – на 8% - 14%.

Як зазначили експерти CDS, аналіз середніх цін пропозиції з точки зору віддаленості комплексу від столиці свідчить про різницю в ціні між об'єктами, розташованими в 10-км зоні Києва і на відстані 10-20 км, де ціна нижча на 10-12%.

"У порівнянні з київськими житловими комплексами, розташованими в спальних районах на околицях Києва, середні ціни пропозиції в передмісті нижче на 20-35%, чим і обумовлений масштабний відтік попиту в передмістя з київського ринку "первинки". В подальшому, за умови розвитку необхідної соціально-побутової та інженерної інфраструктури, дана тенденція буде посилюватися", - цитується в звіті старший консультант CDS Вікторія Погасій.

Згідно з прогнозами аналітиків, у середньостроковій перспективі, акцент розвитку нових проектів приміського житла буде зміщуватися у бік Броварського, Вишгородського та Обухівського напрямків.

У CDS також зазначають, що в майбутньому "цінові війни" на ринку житла в столичному передмісті триватимуть, а для збереження відносно низьких цін девелопери будуть змушені знижувати вартість будівництва за рахунок використання більш дешевих технологій.

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Як повідомляв УНІАН, у січні-липні 2015 року середньомісячна кількість угод у приміських житлових комплексах було вища на 15-20% порівняно зі столичними новобудовами економ-класу.