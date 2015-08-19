Забудовники зменшують площу житла через підвищення собівартості будівництва

Про це УНІАН повідомила прес-служба проектної компанії «АИММ-Груп» з посиланням на директора Ганну Іскіердо.

"Якщо сьогодні за 25 тисяч доларів можна купити квартиру 28-40 кв.м, в залежності від характеристик та класу житла, то в майбутньому за ці гроші можна буде придбати житло площею 25-30 кв. м", - цитує Іскіердо прес-служба.

На думку експерта, через низьку купівельну спроможність населення ринок столичного житла в найближчій перспективі буде наповнятися малометражними квартирами площею 25-35 кв. м, щоб і надалі пропонувати житло за 25-30 тисяч доларів. В основному проектують таке житло в об'єктах економ-класу, а також у невеликій кількості в класі "комфорт".

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Як повідомляв УНІАН, з початку 2015 року попит на малометражне житло зріс вдвічі. Покупець надає перевагу або однокімнатній квартирі до 30 тисяч доларів, або 2-кімнатній до 40 тисяч доларів. Згідно статистичної інформації Address.ua, основний попит доводиться на квартири загальною площею до 30 кв. м. За станом на червень 2015 року на інформаційному порталі Address.ua було розміщено 2 138 оголошень про продаж квартир площею до 30 кв. м.