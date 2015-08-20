Житло для військовослужбовців будуватимуть на кредитні кошти - Порошенко

Для будівництва житла для військовослужбовців будуть залучатися кредитні кошти, про це заявив президент України Петро Порошенко на церемонії вручення ключів від квартир співробітникам СБУ в Києві.

“Спільно з волонтерами ми зараз відпрацьовуємо дієвий механізм вирішення питань забезпечення житлом військовослужбовців, і для СБУ, і для Збройних сил та інших силових підрозділів. Це будуть не лише бюджетні кошти, але і залучені кредитні кошти, щоб різко збільшити кількість житла і різко зменшити собівартість за рахунок абсолютно прозорого вибору підрядників", - сказав президент.

Крім того, Порошенко заявив, що сьогодні нове житло отримали 224 сім'ї співробітників СБУ - учасників антитерористичної операції, а також сім'ї працівників Служби безпеки, загиблих при виконанні обов'язків у зоні АТО.

Читайте такожУ Києві силовиків зобов'яжуть передавати учасникам АТО не менше 10% квартир у новобудовахЯк повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України звільнив військовослужбовців та військовозобов'язаних, які перебувають на військовій службі, від сплати відсотків по іпотечному кредиту на будівництво індивідуального житла на селі на час особливого періоду.

У травні прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк підписав постанову про використання держкоштів на покупку житла для учасників АТО і військовослужбовців. Згідно з постановою, Кабінет міністрів виділив 1 мільярд гривень на покупку житла для учасників Антитерористичної операції і військовослужбовців, що дозволяє побудувати і отримати понад 3 тисячі квартир.