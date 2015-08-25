З кінця літа 2015 року росіяни практично перестали купувати нерухомість в окупованому Криму, повідомила член Гільдії ріелторів Росії Юлія Нізяєва, передають "Новини Криму".

Громадяни РФ придбали в анексованому Криму в 2014 році понад 10 тисяч квартир і тисячі інших об'єктів нерухомості.

Читайте такожЗбитки від "націоналізації" в окупованому Криму перевищують 50 мільярдів – прокурорЗа словами Нізяєвої, активний попит на кримську нерухомість, що виник навесні минулого року, спав на тлі обвала рубля, ринок на півострові фактично завмер.

«До грудня активно пішли угоди. А потім через підвищення курсу дуже багато угод призупинилося. Всі попередні договори, які були підписані в доларах, почали розривати, і пішли суди з цих питань», – пояснила Нізяєва.

Крім того, додала вона, потенційних покупців не влаштовують погано розвинена інфраструктура і завищені ціни. «Багато росіян вважають, що в Криму немає справедливих цін на нерухомість. Насправді це так і є. Ціна не відповідає якості», – сказала Нізяєва.

Нагадаємо, за даними експертів, в липні ціни на кримську нерухомість знизилися на 8%.