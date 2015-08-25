Мінрегіон не виключає: якщо газу не вистачить, температура у квартирах впаде до 16 градусів

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Мінрегіон) не виключає можливості зниження мінімальної температури в житлових приміщеннях у разі нестачі газу. Про це під час брифінгу повідомив заступник керівника Мінрегіону Едуард Кругляк.

«Це може бути тільки в тому випадку, коли елементарно не вистачатиме газу», - наголосив він.

При цьому заступник міністра сказав, що зниження мінімального температурного режиму до 16 градусів потребує відповідного законодавчого врегулювання.

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Кругляк також зазначив, що в Україні більшість багатоквартирних будинків не утеплені належним чином. У зв'язку з цим у Мінрегіоні планують у наступному році передбачити кошти на утеплення багатоквартирних будинків повністю, так як утеплення окремих квартир не може принести бажаного результату.

«На мою думку, утеплення необхідно проводити всього будинку в цілому, а не окремої квартири», - сказав Кругляк, додавши, що міністерство передбачатиме такі видатки в бюджеті на 2016 рік, «хоч би яким він був складним».

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України доручив Міністерству охорони здоров'я і Мінрегіону подати до 15 вересня пропозиції щодо зниження мінімально допустимої температури в житлових приміщеннях на період опалювального сезону з 18 °С до 16 °С.