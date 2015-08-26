Росія так і не запустила в окупованому Криму обіцяні інвестпроекти

Більшість інвестиційних проектів, які Росія обіцяла запустити в окупованому Криму в 2014-2015 роках, так і не розпочато, передають "Новини Криму".

Мова йде про створення туристичного комплексу з парком розваг на 20-40 га між Алуштою і Феодосією: новий курорт, розрахований на 40 тисяч людей в рік, обіцяв побудувати за 12 млрд рублів власник Тувинської енергетичної промислової корпорації Руслан Байсаров - екс-зять Алли Пугачової. Про те, що цей проект так і не розпочали, повідомило виданню джерело в оточенні Байсарова, не пояснюючи причин.

Читайте такожЗбитки від "націоналізації" в окупованому Криму перевищують 50 мільярдів – прокурорНелегітимна влада анексованого Криму раніше заявляла про наявність інтересу інвесторів до ще кількох великих проектів: будівництва яхт-клубу в Алушті (обсяг інвестицій — $16 млн), оздоровчого спа-центру в Саки ($2,5 млн), парку розваг «Диноленд» у Бахчисарайському районі ($150 млн), Генуезької фортеці у Феодосії ($10 млн). За даними нелегітимного Міністерства курортів і туризму півострова, з інвесторами були підписані попередні угоди про реалізацію 14 проектів на загальну суму 10,6 млрд руб.

За словами директора Міжнародного інституту політичної експертизи Євгена Мінченка, інвестувати в анексований Крим зараз можуть тільки представники середнього і малого бізнесу. «Великі гравці побоюються можливості потрапити під санкції і втратити міжнародних партнерів. Крім того, проблематично отримати фінансування з боку великих банків»,— додав він.