Купівля та продаж житла в Києві знизилися до рівня кризового 2009 року
Найбільша кількість угод була укладена на первинному ринку. Це пов'язано в першу чергу з тим, що для залучення інвесторів столичні забудовники активно використовують різні акційні пропозиції.
Кількість угод на ринку житлової нерухомості Києва за підсумками першого півріччя 2015 року знаходиться на рівні кризового 2009 року.
Про це в ході прес-конференції повідомив голова комітету статистики і аналітики Асоціації фахівців з нерухомості Едуард Бразас.
"З точки зору активності ринку, за кількістю угод ми знаходимося на рівні 2009 року. Але при цьому ми маємо набагато більшу пропозицію і впали майже вдвічі ціни", - сказав Експерт.
Він також повідомив, що, за даними Міністерства юстиції України, реальна кількість угод купівлі-продажу житла в столиці продовжує знижуватися і за підсумками першого півріччя 2015 року воно склало 10,9 тисячі транзакцій, що на 3% менше аналогічного періоду минулого року.
За його словами, основний попит зосереджений в недорогому сегменті до 50 тисяч доларів. У цьому сегменті за звітний період було проведено більше 90% угод. При цьому, незважаючи на велику пропозицію на ринку відбуваються лише вимушені угоди, сказав Бразас.
Він також додав, що найбільша кількість угод була укладена на первинному ринку. Це пов'язано в першу чергу з тим, що для залучення інвесторів столичні забудовники активно використовують різні акційні пропозиції.
Експерт також зазначив, що станом на початок серпня ринок столичної оренди демонструє незначне зростання, оскільки більше 50% продавців здають в оренду свої виставлені на продаж квартири.
Як прогнозує експерт, у зв'язку з незначною політичною та економічною стабілізацією істотного зниження вартості квартир найближчим часом не передбачається.
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Як повідомляв УНІАН, з початку року на ринку житлової нерухомості столиці спостерігалася низька активність в сегменті продажу. Так, кількість об'єктів, які пропонуються до продажу, станом на червень різко зросла – у базі даних порталу Address.ua їхня кількість виросла до рекордного за останні півтора року рівня - 63 тисяч квартир.