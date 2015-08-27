Купівля та продаж житла в Києві знизилися до рівня кризового 2009 року

Кількість угод на ринку житлової нерухомості Києва за підсумками першого півріччя 2015 року знаходиться на рівні кризового 2009 року.

Про це в ході прес-конференції повідомив голова комітету статистики і аналітики Асоціації фахівців з нерухомості Едуард Бразас.

"З точки зору активності ринку, за кількістю угод ми знаходимося на рівні 2009 року. Але при цьому ми маємо набагато більшу пропозицію і впали майже вдвічі ціни", - сказав Експерт.

Він також повідомив, що, за даними Міністерства юстиції України, реальна кількість угод купівлі-продажу житла в столиці продовжує знижуватися і за підсумками першого півріччя 2015 року воно склало 10,9 тисячі транзакцій, що на 3% менше аналогічного періоду минулого року.

За його словами, основний попит зосереджений в недорогому сегменті до 50 тисяч доларів. У цьому сегменті за звітний період було проведено більше 90% угод. При цьому, незважаючи на велику пропозицію на ринку відбуваються лише вимушені угоди, сказав Бразас.

Він також додав, що найбільша кількість угод була укладена на первинному ринку. Це пов'язано в першу чергу з тим, що для залучення інвесторів столичні забудовники активно використовують різні акційні пропозиції.

Експерт також зазначив, що станом на початок серпня ринок столичної оренди демонструє незначне зростання, оскільки більше 50% продавців здають в оренду свої виставлені на продаж квартири.

Як прогнозує експерт, у зв'язку з незначною політичною та економічною стабілізацією істотного зниження вартості квартир найближчим часом не передбачається.

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Як повідомляв УНІАН, з початку року на ринку житлової нерухомості столиці спостерігалася низька активність в сегменті продажу. Так, кількість об'єктів, які пропонуються до продажу, станом на червень різко зросла – у базі даних порталу Address.ua їхня кількість виросла до рекордного за останні півтора року рівня - 63 тисяч квартир.