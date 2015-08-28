Заповідник "Херсонес Таврійський" за указом Путіна перейшов у власність Росії
Херсонеське городище розташоване на території Гагарінського району анексованого Севастополя і є історико-археологічним заповідником. У 2013 році Херсонес разом з його хорою на Гераклейському півострові внесено до списку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Нелегітимна влада окупованого Росією Севастополя передала національний заповідник «Херсонес Таврійський» у власність РФ, передають "Новини Криму".
Як заявив нелегітимний голова "комісії Законодавчих зборів міста по бюджету" В'ячеслав Аксьонов, рішення прийнято у зв'язку з відповідним указом президента Росії Володимира Путіна.
Читайте такожПорошенко ввів у дію рішення РНБО щодо захисту майнових прав України у зв'язку з тимчасовою окупацією частини територіїАксьонов додав, що також на підставі указу віце-прем'єра РФ Дмитра Козака прийнято рішення про передачу об'єктів залізничного господарства у власність окупованого Криму з метою подальшого приєднання до ДУП «Кримська залізниця».
Нагадаємо, на початку серпня Путін прийняв рішення включити пам'ятники і території національного заповідника «Херсонес Таврійський» в Єдиний державний реєстр об'єктів культурної спадщини народів РФ.