На скільки подешевшало житло в Україні в доларах: найдорожчі та найдешевші міста

Середня вартість житла економ-класу на первинному ринку нерухомості Києва за період з липня 2014 року по липень 2015 року в доларовому еквіваленті знизилася на 22% і станом на початок серпня поточного року становила 1266 дол./кв. м. Про це УНІАН повідомили в інформаційно-аналітичному центрі «Олімп-Консалтинг».

За даними експертів, вартість продажу квартир на первинному ринку в звітному періоді знизилися в усіх великих містах України. Крім Києва, найбільше зниження вартості квартир продемонстрували Черкаси – 11,7%, до 589 дол./кв. м, а також міста, наближені до зони проведення антитерористичної операції на сході України: Дніпропетровськ і Харків, де зниження становило 9,5% і 8%, до 694 дол./кв. м і 753 дол./кв. м. відповідно.

При цьому найдорожчими містами для придбання житла станом на початок серпня 2015 року залишаються Київ із середнім показником 1266 дол./кв. м, Львів - 1046 дол./кв. м, Одеса - 1043 дол./кв. м. А найдешевшими – Івано-Франківськ, де середня ціна продажу становить 547 дол./кв. м, Херсон - 586 дол./кв. м, Черкаси - 589 дол./кв. м, а також Чернігів - 592 дол./кв. м.

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Як повідомляв УНІАН, через понад дворазову девальвацію національної валюти, а також подорожчання будматеріалів і пального в 2014 році гривневі ціни на столичній «первинці» зросли більш ніж на 70%. При цьому середня ціна продажу квартир економ-класу на первинному ринку нерухомості Києва в першому півріччі 2015 року в гривневому еквіваленті зросла на 33% - до 18,8 тис. грн/кв. м.

Довідка УНІАН. "Олімп Консалтинг" – інформаційно-аналітичний центр, що спеціалізується на оцінці нерухомості. Працює на ринку консалтингових та оціночних послуг України понад 10 років.