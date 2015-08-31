У Мінрегіоні хочуть ще підвищити тарифи на послуги ЖКГ

Причиною підвищення в міністерстві називають дуже велику залежність витрат комунальних підприємств від зростаючої вартості енергоносіїв. Про це повідомляється на сайті міністерства.

«Враховуючи підвищення тарифів на енергоносії, зростання цін на матеріально-технічні ресурси, зміну рівня мінімальної заробітної плати, подорожчання робіт субпідрядних організацій, перегляд тарифів на житлово-комунальні послуги та приведення їх до економічно обгрунтованого рівня є об'єктивною необхідністю», — йдеться в роз'ясненні Управління економіки систем життєзабезпечення Мінрегіону.

Згідно з повідомленням, у структурі тарифу на теплопостачання витрати на енергоносії (газ, електроенергія) становлять більш як 60%, а в тариф на водопостачання вартість електроенергії становить 35%.

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Також у міністерстві повідомили, що, за даними галузевої статистики, збитки підприємств житлово-комунальної сфери за підсумками 2014 року становили 3,1 млрд грн, а за вісім місяців цього року розмір збитків підприємств ЖКГ досяг 2,7 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, у рамках виконання меморандуму з ключовим кредитором країни Міжнародним валютним фондом, підвищила з 1 квітня цього року мінімальний тариф на газ для населення в 3,3 рази – до 3 600 грн за тисячу кубометрів палива при споживанні до 200 куб. м газу. Разом з тим, з 1 квітня було підвищено і тариф на теплопостачання для населення – на 72%, до 537,2 грн за Гкал. Також НКРЕКП з 1 квітня 2015 року підвищила тарифи на електроенергію для населення в середньому на 19%.

Крім того, з 1 вересня 2015 року НКРЕКП підвищує мінімальний тариф на електроенергію для населення на 24,6% - до 45,6 коп. за кВт/год.