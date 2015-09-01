В Україні набув чинності закон про децентралізацію в будівельній галузі

В Україні з 1 вересня набув чинності Закон "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо децентралізації повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю та вдосконалення містобудівного законодавства", яким повноваження щодо здійснення архітектурно-будівельного контролю передаються органам місцевого самоврядування.

Згідно з положеннями закону, з 1 вересня 2015 року функції щодо надання документів, які дають право на виконання підготовчих і будівельних робіт, здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, розташованих на території населених пунктів, є компетенцією виконавчих органів сільських, селищних, міських рад з питань державного архітектурно-будівельного контролю.

Що стосується об'єктів, розташованих за межами населених пунктів, ці функції і повноваження покладено на структурні підрозділи районних державних адміністрацій з питань державного архітектурно-будівельного контролю.

Читайте такожНа скільки подешевшало житло в Україні в доларах: найдорожчі та найдешевші міста

Крім того, закон удосконалює процедуру подання декларації про виконання підготовчих і будівельних робіт шляхом встановлення вичерпного переліку підстав для її повернення. Також скорочено термін видачі технічних умов щодо інженерного забезпечення об'єкта будівництва до десяти робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви.

Законом також передбачено, що наглядова функція за дотриманням законності рішень місцевої влади залишається за державою.

Читайте такожЗабудовники зменшують площу житла через підвищення собівартості будівництва

Як повідомляв УНІАН, наприкінці червня Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства на один рік передало повноваження щодо атестації інженерів технічного нагляду, інженерів-проектувальників і експертів саморегулівним організаціям.