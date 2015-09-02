На тарифи "Київенерго" чекає перевірка

Про це УНІАН повідомила прес-служба "Київенерго" з посиланням на генерального директора Олександра Фоменка.

"Київенерго", EY та КМДА домовилися про терміни і формат перевірки і готові розпочати експертизу", - говориться в повідомленні.

Тристороння співпраця передбачає надання всієї необхідної для перевірки документації, на підставі якої Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), встановлювала тарифи на гарячу воду та опалення.

За словами генерального директора "Київенерго", енергогенеруюча компанія готова надати аудиторам всю необхідну інформацію про свою роботу для проведення достовірної експертизи.

"Віримо, що співпраця з EY - компанією "великої четвірки" серед аудиторів дозволить підвищити довіру споживачів до роботи теплоенергетиків столиці", - цитує прес-служба Фоменко.

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Як повідомляв УНІАН, у середині червня у зв'язку з підвищенням тарифів на послуги житлово-комунального господарств прем'єр-міністр Арсеній Яценюк зажадав проведення аудиту всіх енергетичних компаній.

На початку травня мер Києва Віталій Кличко дав доручення директору Департаменту економіки та інвестицій провести тендер з вибору компанії, яка проведе аудит діяльності "Київенерго" і достовірності ціноутворення тарифів на тепло і гарячу воду. За результатами тендеру для проведення аудиту була обрана компанія EY.

Компанія EY входить в "велику четвірку" найбільших у світі компаній, що надають аудиторські та консалтингові послуги, поряд з PricewaterhouseCoopers, Deloitte і KPMG.