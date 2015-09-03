В Україні скасували єдині тарифи на воду

Кабінет міністрів України в рамках удосконалення діючого механізму формування тарифів прийняв постанову, якою припиняється практика застосування єдиного тарифу на централізоване водопостачання і водовідведення та визначається, що тарифи будуть встановлюватися з урахуванням особливостей надання послуг підприємствами водопровідно-каналізаційного господарства в регіонах країни.

Як повідомило Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства з посиланням на віце-прем'єр-міністра Геннадія Зубка, відповідну постанову уряд прийняв на засіданні 2 вересня.

"Сьогодні на засіданні уряду ми схвалили постанову, яка припиняє застосування єдиного тарифу на централізоване водопостачання та водовідведення", – цитує прес-служба Зубка.

При цьому він зазначив, що скасування єдиного тарифоутворення на такі послуги дасть змогу справедливо розподіляти витрати на централізоване водопостачання та водовідведення між споживачами, а водоканали невеликих міст формуватимуть окремі тарифи на послуги водопостачання.

"Сьогоднішнє рішення – яскраве свідчення того, що уряд рухається в системі координат децентралізації, віддаючи максимум повноважень та інструментів на місця", – наводяться в повідомленні слова віце-прем'єра.

У Мінрегіоні нагадали, що до прийняття відповідних змін діяв єдиний тариф на централізоване водопостачання та водовідведення для ліцензіатів для всіх груп споживачів.

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Як повідомляв УНІАН, незважаючи на вже підвищені раніше тарифи, генеральний директор столичної водопостачальної компанії «Київводоканал» Андрій Білик заявив про необхідність додаткового підвищення тарифів на послуги водопостачання та водовідведення для населення.

Разом з тим у профільній Нацкомісії (НКРЕКП) поки що немає розрахунків щодо зміни тарифів на холодну воду. Однак, за словами члена НКРЕКП Андрія Геруса, необхідність підвищення тарифів на холодну воду залишається, оскільки востаннє підвищення тарифів відбувалося влітку 2014 року.