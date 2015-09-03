В Україні з'являться головні інспектори з будівельного контролю

Як повідомило Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, відповідну постанову уряд прийняв на засіданні 2 вересня.

За даними відомства, головні інспектори з будівельного контролю будуть обрані з числа працівників головного управління державної архітектурно-будівельної інспекції (Держархбудінспекції) і отримають статус державних службовців.

При цьому, як повідомили в Держархбудінспекції, в компетенцію головних інспекторів також входитиме здійснення позапланових перевірок, за результатами яких вони зможуть вносити подання про скасування дозвільної документації на будівництво або зняття з посади посадових осіб. Однак повноваження щодо прийняття рішень залишаються за головним управлінням відомства.

При цьому в Мінрегіоні уточнюють, що проект зазначеної урядової постанови «Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 9 березня 2006 року №268 та від 14 серпня 2013 року №703» розроблений міністерством на виконання закону про децентралізації у сфері архбудконтролю.

Як повідомляв УНІАН, в Україні з 1 вересня набув чинності Закон «Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо децентралізації повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю та вдосконалення містобудівного законодавства», яким повноваження щодо здійснення архітектурно-будівельного контролю передаються органам місцевого самоврядування.