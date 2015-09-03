Рада дозволила безкоштовно передавати держвласність комунальним підприємствам

13:56, 03 вересня 2015
Нерухомість
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Законопроект зобов'язує органи місцевого самоврядування використовувати передані об'єкти за цільовим призначенням і не відчужувати їх у приватну власність.

Фото: УНИАН

Верховна Рада України прийняла закон, підготовлений Міністерством економічного розвитку і торгівлі, про внесення змін до закону України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності", який передбачає можливість безкоштовно передавати об'єкти державної власності комунальним підприємствам.

За відповідний законопроект (№2660) проголосували 228 народних депутатів (при 226 необхідних голосів) із 329 присутніх.

Згідно з документом, Кабінет Міністрів  з Міністерством фінансів, Фондом державного майна та Мінекономрозвитку може прийняти рішення про безоплатну передачу окремих об'єктів державної власності в комунальну власність для використання органами місцевого самоврядування, навчальними закладами, закладами культури, спорту, охорони здоров'я, соціального забезпечення та дитячими оздоровчими таборами.

Також законопроект передбачає прийняття зобов'язання органами місцевого самоврядування використовувати передані в комунальну власність об'єкти за цільовим призначенням і не відчужувати їх у приватну власність.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 4 червня 2015 року прийняла в першому читанні урядовий проект Закону "Про внесення змін до Закону України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності" (щодо безоплатної передачі окремо визначеного майна)".

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