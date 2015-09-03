Тарифи на тепло альтернативних джерел енергії буде встановлювати місцева влада

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства має намір передати органам місцевого самоврядування повноваження щодо встановлення тарифу на теплову енергію, вироблену за допомогою альтернативних джерел.

Як повідомила прес-служба міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства з посиланням на главу міністерства Геннадія Зубка, відомство вже розробило відповідний проект закону і найближчим часом він буде представлений на розгляд парламенту.

"Ми відкриваємо можливість на місцевому рівні самостійно виробляти теплову енергію з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії і розвивати альтернативну енергетику в житлово-комунальному секторі", - цитує прес-служба Зубко.

При цьому він додав, що реалізація цієї ініціативи дозволить опалювати за рахунок альтернативних джерел енергії не лише окремі будівлі та установи, але і перевести на поновлювані джерела енергії роботу котелень.

Він також зазначив, що згідно з урядовою програмою реформ до 2030 року частка альтернативних джерел енергії в загальному енергобалансі країни повинна бути збільшена до 30%.

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Як повідомляв УНІАН, у середині липня, президент Петро Порошенко підписав Закон "Про внесення змін у деякі закони України про забезпечення конкурентних умов вироблення електроенергії з альтернативних джерел енергії".