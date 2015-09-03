Захарченко оголосив недійсними угоди з нерухомості за останніх півтора року на окупованому Донбасі

Про це заявив ватажок "ДНР" Олександр Захарченко, повідомляє РІА «Новости».

«Всі договори про купівлю-продаж нерухомості, які були укладені після травня 2014 року, недійсні. Якщо ми будемо брати, зокрема, бабусю, яка продала квартиру, це один момент. Але якщо це ринок, земля, яка знаходиться в комунальній власності, але чомусь показана в документах, що це приватне володіння, зареєстрована у Києві, - це другий момент», - сказав Захарченко.

За його словами, питання нерухомості «більше стосуватиметься промислових і економічних об'єктів», при цьому звернуть увагу, «звідки взялися гроші, хто продавав і хто купував».

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Нагадаємо, у РНБО повідомили, що міста, які контролюються бойовиками, продовжують грабувати. Бойовики придумують все нові методи грабунку населення і бізнесу. Так, в минулому році керівництво терористичних організацій "ДНР" й "ЛНР" провело інвентаризацію непрацюючих місцевих підприємств, після чого незаконно привласнило їх. У липні 2015 року бойовики "ДНР" прямо оголосили "націоналізацію" грошей і майна.