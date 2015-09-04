Мінфін пропонує стягувати податок на нерухомість зі всіх будинків і квартир

Міністерство фінансів України в рамках реформування податкової системи пропонує змінити систему оподаткування нерухомості та стягувати податок з усіх будинків і квартир, а також із промислових і складських об'єктів.

Такі дані містяться в оприлюдненому Мінфіном проекті Податкового кодексу.

Згідно з документом, квартири площею більш як 300 кв. м і житлові будинки площею понад 500 кв. м будуть обкладатися податком за фіксованою ставкою - 25 тис. грн на рік.

При цьому для об'єктів житлової нерухомості, які мають меншу площу, визначати ставку податку Мінфін пропонує місцевим радам у межах від 0 до 3% від мінімальної заробітної плати за 1 кв. м площі.

Крім того, міністерство пропонує позбавити податкових пільг власників промислових об'єктів і складських приміщень. Ставка податку для них становитиме до 3% від мінімальної заробітної плати за 1 кв. м площі.

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Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2015 року в Україні набрав чинності новий Податковий кодекс, згідно з яким обкладаються податком на нерухомість квартири площею понад 60 кв. м і приватні будинки площею понад 120 кв. м, при цьому податок не перевищує 2% від мінімальної зарплати за 1 кв. м на рік.