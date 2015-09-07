Мінфін вирішив підняти податки на нерухомість, але власників невеликих квартир і будинків не чіпатимуть

Міністерство фінансів України в рамках проведення податкової реформи прийняв рішення залишити діючі податкові пільги для власників невеликої нерухомості, зокрема, власники квартир площею менше 60 квадратних метрів і будинків менше 120 квадратних метрів платити податок на нерухомість не будуть.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході прес-конференції в понеділок повідомила глава Міністерства фінансів України Наталія Яресько.

"Ми залишаємо діючі пільги для невеликих квартир і будинків. Власники квартир до 60 квадратних метрів і будинків до 120 квадратних метрів не платитимуть податок", - сказала Яресько.

За її словами, податок на нерухомість у розмірі 25 тисяч гривень на рік буде стягуватися лише з власників елітної нерухомості загальною площею більше 300 квадратних метрів для квартир і 500 квадратних метрів - для будинків.

При цьому, згідно оприлюдненому Мінфіном проектом податкових реформ, для всіх інших об'єктів житлової нерухомості відомство пропонує підвищити максимальну ставку оподаткування до 3% з 2% від мінімальної заробітної плати у розрахунку на 1 квадратний метр житла. Але рішення про те, за якою ставкою оподатковуватиметься житло, буде передано вдо компетенції місцевих рад.

Читайте такожКабмін пропонує встановити єдиний податок на зарплату в розмірі 20%

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2015 року вступив у силу закон про зміни в Податковий кодекс, згідно з якою запроваджується податок на нерухомість (у розмірі від 0% до 2%) з квартир площею понад 60 квадратних метрів і будинків понад 120 квадратних метрів.