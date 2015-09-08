У Мінрегіоні кажуть, що комунальники готові до зими на 90%

Про це під час круглого столу у вівторок повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Едуард Кругляк.

"З технічного погляду, підготовка йде за планами, які було раніше узгоджено з місцевими органами. Готовність теплових організацій по Україні перебуває на рівні 87-90%", - сказав Кругляк.

Він також додав, що на сьогодні з 21,8 тисячі котелень, що працюють в країні, до зими підготовлено 18,5 тисячі. Також на сьогодні проводиться ремонт котелень та заміна теплотрас.

"Зокрема, згідно з планом, із 614 котелень, які ремонтувалися, 528 вже зроблено. З 316 кілометрів теплотрас 261 кілометр вже замінено і проведено випробування. З 5,2 тисячі теплопунктів 4,4 тисячі вже готові. Тобто, з технічної точки зору, немає побоювань, що ми не вступимо в опалювальний сезон вчасно", - зазначив Кругляк.

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Як повідомляв УНІАН, 15 вересня комісія Мінрегіону почне перевірку стану готовності до зими підприємств комунальної сфери теплоенергетики в регіонах.

Довідка УНІАН. Загальна протяжність старих й аварійних теплових мереж на початок 2015 року становила 4,8 тисячі кілометрів, або 18,6% від загальної кількості тепломереж країни, при цьому втрати тепла в мережах за підсумками 2014 року становили 14,7% виробленої в країні теплової енергії. За підрахунками Мінрегіонбуду, загальна сума необхідних коштів на їх заміну перевищувала 10,5 мільярда гривень (за цінами 2013 року, без урахування валютних коливань та інфляційних процесів). На початок нового опалювального сезону в Україні планувалося замінити лише 316,1 кілометра теплових мереж.