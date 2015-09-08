Офіси в Києві в серпні незначно подешевшали

Середня вартість продажу офісних приміщень поза бізнес-центрів на вторинному ринку Києва в період з 9 серпня по 8 вересня 2015 року знизилася на 0,24% - до 1 261 долара за квадратний метр, повідомила консалтингова компанія SV Development.

"При цьому найдешевшим залишався Деснянський район з середнім показником 946 доларів за квадратний метр, найдорожчим - Печерський район, де середня ціна продажу склала 1 846 доларів за квадратний метр", - йдеться в повідомленні SV Development.

За даними консалтингової компанії, незначне зниження цін на офіси поза бізнес-центрів минулого місяця спостерігалося в усіх районах столиці. Найбільше подешевшали офісні площі у Солом'янському районі - на 0,36%, до 1 106 доларів за квадратний метр, а менше всього – в Дарницькому районі - на 0,09%, до 1 053 долара за квадратний метр.

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Як повідомляв УНІАН, середня вартість продажу офісних приміщень поза бізнес-центрів на вторинному ринку Києва в липні 2015 року знизилася на 0,16% - до 1 264 долара за квадратний метр, а в цілому в 2014 році - на 39,62%, до 1 291 долара за квадратний метр.

Обвал доларової вартості офісних приміщень, як і іншої нерухомості, у 2014 році був зумовлений економічною та політичною нестабільністю в країні, а також істотною девальвацією національної валюти.

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Довідка УНІАН. SV Development - консалтингова компанія, що спеціалізується на оцінці та продажу землі житлової нерухомості і котеджних містечок. Працює на ринку нерухомості України з 2005 року.