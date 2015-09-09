Будинок Януковича на столичній Оболоні виставлений на продаж

Оболонський особняк колишнього президента України Віктора Януковича виставлений на продаж за $1,3 млн (28,96 млн грн).

Про це повідомляє видання ABCnews з посиланням на ріелтора, яка займається продажем об'єкта.

За її словами, продається будинок без ремонту і вимагає значних додаткових капіталовкладень. Тим не менш, як повідомила ріелтор, у них вже є потенційний покупець. «Ми зараз покази ніякі не робимо, у нас є вже покупець», - відреагувала вона на спробу дізнатися про об'єкт більше.

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Оголошення про продаж котеджу з'явилося у відкритому доступі ще на початку червня. У ньому сказано, що площа триповерхового будинку – 1200 кв. м, площа ділянки – 8 соток. «Будинок високого рангу ... розташований у престижній частині Оболонського району і є складовою частиною елітного містечка, доступ на територію якого можливий лише мешканцям або гостям», — наводяться в оголошенні характеристики об'єкта.

Об'єкт являє собою ділянку з двома спорудами: житловий будинок та будинок для охорони та обслуговуючого персоналу. На території об'єкта передбачені паркувальні місця, внутрішній дворик, а також прямий вихід на Оболонську набережну і до Гольф-клубу.

Основна будівля складається з цокольного поверху, на якому розташовані спортзал, аквазона та технічні приміщення, 2 житлові поверхи з різними за розміром спальнями, кабінетами та вітальнями, а також мансарди з зимовим садом та ігровими кімнатами (карткові столи, більярд тощо).

На цокольному поверсі обладнана і запущена автономна котельня, зроблена розводка опалення по будинку. Також на цокольному поверсі основної будівлі закінчені первинні роботи зі створення аквазони.

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Нагадаємо, що будинок на Оболонській набережній, 33, протягом декількох років вважався приналежним родині Віктора Януковича, хоча в ньому ніхто не жив (про це свідчить і стан будинку «після будівельників»). У січні 2015 року, за даними «Наші гроші», будинок не був заарештований, тому його змогли переоформити на нового власника — Ростом'яна Артура Хачатуровича. Видання пов'язує нового власника з Януковичем. До цього будинок і земля були оформлені на ТОВ «Київбуджитло», яке в свою чергу, належить ТОВ «Дім Лісника», — відоме своєю прямою співпрацею з іншими об'єктами нерухомості, що належали родині Віктора Януковича.

Про потенційного покупця нічого не відомо. Експерт із нерухомості Ярослав Цуканов вважає, що ним може бути як один з небагатьох заможних людей, які можуть собі сьогодні дозволити таку покупку, так і підставна особа, необхідна для подальшого «очищення» юридичної історії об'єкта.