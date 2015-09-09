Побоювання українців про можливий дефолт обвалили ціни на столичне вторинне житло

Паніка у зв'язку з побоюваннями українців з приводу можливого технічного дефолту, який міг відбутися 23 серпня, якби влада не досягла домовленості з міжнародними кредиторами про реструктуризацію боргу, обвалила доларові ціни на столичному ринку вторинної житлової нерухомості на 15%.

Про це в коментарі УНІАН повідомив президент Асоціації експертів з нерухомості України Сергій Злидень.

"У зв'язку з переддефолтним станом, а відповідно, і очікуваннями в країні нестабільності гривні український ринок нерухомості піддався паніці, що негативно позначилося на ринку... На вторинному ринку ціни у всіх сегментах з липня по вересень 2015 року просіли в середньому на 15%", - сказав Злидень.

За його словами, найбільше панічні настрої інвесторів вплинули на вторинний ринок, який зараз перебуває в замороженому стані.

"На вторинному ринку все заморозилося, оскільки традиційно падіння гривні завжди супроводжується зниженням ділової активності на ринку. Він або завмирає, або починає знижуватися", - зазначив Злидень.

Що стосується первинного ринку, то, за словами експерта, він не просів, а залишився на колишньому рівні завдяки тому, що багато людей почали позбавлятися від своїх гривневих заощаджень та інвестувати в первинне житло.

Згідно з прогнозами Злидня, в найближчій перспективі ситуація на ринку істотно не зміниться – збережеться низький попит, а ціни стабілізуються.

"Стабільно погано – це вже добре", – сказав Злидень.

При цьому він зазначив, що за умови загальної економічної стабілізації в країні вже до березня наступного року вартість квадратного метра на ринку нерухомості може зрости.

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Як повідомляв УНІАН, середня ціна продажу 1-3-кімнатних квартир на вторинному ринку нерухомості Києва за 2014 рік знизилася на 36,66% - до 1 204 долари за квадратний метр.